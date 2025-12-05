Salute

Rapina a un portavalori a Palermo, indagini della Polizia

Redazione 3

Ven, 05/12/2025 - 12:03

Colpo a segno, intorno alle 9, contro un furgone portavalori vicino al supermercato Conad in via Giovanni Argento, a Palermo. Due individui a volto scoperto, a bordo di uno scooter, si sono avvicinati al furgone. Il passeggero ha strappato con forza una cassetta contenente il denaro dalle mani di una guardia giurata, per poi fuggire tra i vicoli del quartiere nella zona di via Montegrappa. Sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini. I poliziotti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e della guardia giurata. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Pare ci fosse un terzo complice che avrebbe fatto da palo. (ANSA). 

