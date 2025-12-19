Piscina comunale, il presidente del Consiglio Bruzzaniti: “Caltanissetta oggi fa un passo avanti e rialza la testa per guardare al futuro con fiducia”

“Ieri il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha scritto una bella pagina per la nostra città. L’approvazione all’unanimità della transazione che consentirà finalmente la riapertura della piscina comunale è un risultato importante, atteso da troppo tempo.” Così in una nota il presidente del consiglio comunale di Caltanissetta Gianluca Bruzzaniti.

“La riapertura della piscina comunale di Caltanissetta – prosegue – rappresenta certamente una risposta importante in favore dei cittadini, privati per troppo tempo di una struttura di riferimento per la comunità non solo in termini sportivi e agonistici, ma anche per i benefici delle attività correlate sotto l’aspetto della salute e del benessere psicofisico della persona.”

Bruzzaniti continua dichiarando: “Proprio per questo, è doveroso ricordare che questa vicenda si è protratta nel tempo anche a causa di scelte mancate e di interventi che, in passato, avrebbero potuto essere affrontati con maggiore tempestività e determinazione. Ricordo bene le tante battaglie combattute nel ruolo di consigliere comunale, scontrandomi troppo spesso con le precedenti amministrazioni, ricevendo altrettanto spesso come unica risposta che si stava facendo “quanto possibile”. Quel “quanto possibile”, durato sette anni, risulta oggi essere una grande bugia se pensiamo che l’attuale Consiglio Comunale e l’attuale Amministrazione, in poco più di un anno, sono venuti a capo di tale lunga e dolorosa vicenda.”

“È legittimo condividere – continua ancora – la soddisfazione per un traguardo finalmente raggiunto, ma è altrettanto corretto mantenere un approccio improntato alla verità dei fatti e al rispetto del lavoro svolto. I risultati istituzionali sono sempre frutto di percorsi complessi e della responsabilità di chi, concretamente, ha operato per sbloccare situazioni rimaste irrisolte per anni.”

“Oggi più che mai è importante che la politica sappia distinguere tra la celebrazione dei risultati e l’assunzione delle responsabilità del passato, con l’obiettivo comune di guardare avanti e restituire alla città servizi e spazi che le spettano – aggiunge. Da Presidente del Consiglio Comunale, essere riuscito a porre il sigillo finale su questa storia mi rende profondamente orgoglioso. È la dimostrazione che, quando si lavora con serietà, determinazione e spirito istituzionale, i risultati arrivano.”

Conclude: “Un sentito ringraziamento va agli uffici comunali per il lavoro tecnico e giuridico svolto con grande professionalità, all’intero Consiglio Comunale per il senso di responsabilità dimostrato e all’Amministrazione per il percorso condiviso che ha portato a questo traguardo. La piscina comunale tornerà ad essere un luogo di sport, aggregazione e crescita per la nostra comunità. Caltanissetta oggi fa un passo avanti e rialza la testa per guardare al futuro con fiducia, permettendo ai propri cittadini di riappropriarsi definitivamente di uno spazio pubblico all’altezza di ciò che meritano.”