Partito Democratico Caltanissetta: “Grave situazione di sicurezza e disagi su A19”

rave situazione di sicurezza e ai pesanti disagi economici e sociali che interessano l’autostrada A19, con particolare riferimento al tratto che coinvolge il territorio nisseno

Davide Chiarenza, Responsabile Legalità e Sicurezza PD Caltanissetta, Greta Tassone, Vicesegretaria PD Caltanissetta, Carlo Vagginelli, Consigliere comunale – Caltanissetta, attraverso una nota intervengono in merito alla situazione dell’autostrada A19, in particolare nel tratto che interessa Caltanissetta. Di seguito la nota.

“Le recenti notizie di cronaca confermano che la situazione dell’autostrada A/19 è drammatica, particolarmente nel tratto che più interessa il territorio di Caltanissetta.

Pochi giorni fa si è verificato un gravissimo incidente stradale all’altezza del viadotto Ferrarelle della A/19: sei persone sono rimaste ferite e tra loro una bambina di due anni e una donna in gravi condizioni.

I rischi per la sicurezza della circolazione stradale confermati da questo incidente si affiancano, peraltro, ai gravi danni economici causati alle imprese e ai lavoratori del territorio.

I pendolari nisseni che per ragioni di lavoro, studio o visite specialistiche devono recarsi a Palermo o a Catania, infatti, devono intraprendere un viaggio pieno di ostacoli, rallentamenti e gravi pericoli per la circolazione stradale.

Ciò incide inevitabilmente anche sui costi economici e temporali sostenuti quotidianamente da cittadini, imprese e lavoratori.

È evidente che tale situazione è diretta conseguenza dei numerosi cantieri presenti lungo tale tratto autostradale, che non trovano mai risoluzione a causa della estrema lentezza dei lavori e della carenza di operai e di mezzi per chilometri di cantiere.

Il PD di Caltanissetta ha chiesto l‘intervento dei prefetti di Enna e Caltanissetta per verificare il pieno rispetto delle tempistiche previste dall’ANAS ed accelerare la consegna dei lavori, sollecitando l’aumento della forza lavoro sui cantieri esistenti, ANCHE 24 ore su 24, affinché vengano eliminati urgentemente i rischi e i pericoli che incombono nella TRATTA AUTOSTRADALE CL EN ancora a doppio senso di circolazione dopo diversi anni.”