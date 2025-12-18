Papa Leone XIV a sorpresa al Senato, andrà a una mostra sulla Bibbia

(Adnkronos) – A quanto apprende l'AdnKronos, in Senato, presso la sede di Palazzo Minerva, è in arrivo Papa Leone XIV. Il Santo Padre, atteso intorno alle 15, visiterà la mostra sulla bibbia di Borso d'Este, uno dei massimi capolavori dell'arte rinascimentale italiana, ospitata nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica.
