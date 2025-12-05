Oggi il sorteggio dei Mondiali 2026: orario, dove vederlo e cosa sapere

(Adnkronos) –

Oggi, venerdì 5 dicembre, prendono forma i Mondiali di calcio 2026. A Washington, negli Stati Uniti, verranno definiti i gironi del torneo, in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026 tra Usa, Messico e Canada. Le 42 squadre già certe della qualificazione e le 6 squadre che a marzo parteciperanno agli spareggi conosceranno così il loro cammino nella manifestazione con la divisione iniziale nei 12 gironi. Ecco orario della cerimonia, dove vedere il sorteggio e tutte le regole da sapere.

Il sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 inizierà oggi, venerdì 5 dicembre, alle 18 ora italiana e sarà visibile in diretta su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW, Sky Go, Fifa+ e Dazn. La procedura finale di estrazione prevede che i paesi ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – saranno assegnati al primo Pot, mentre le altre 39 squadre qualificate saranno distribuite nei quattro Pot di dodici squadre ciascuna, basate sulla classifica mondiale Fifa maschile pubblicata mercoledì 19 novembre 2025. Infine, i due posti riservati alle squadre del torneo di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026, così come i quattro posti relativi alle qualificazioni europee, saranno assegnati al quarto Pot.

Pot 1: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Germania

Pot 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran PR, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria e Australia

Pot 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita e Sudafrica

Pot 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Qualificazioni Europee A, B, C e D, Qualificazioni Fifa 1 e 2 I tre Paesi ospitanti hanno già una posizione assegnata: Messico nel Gruppo A, Canada nel Gruppo B e Stati Uniti nel Gruppo D. Le altre teste di serie verranno distribuite nei restanti gironi. Per garantire l'equilibrio competitivo, sono stati istituiti due sorteggi separati fino alle semifinali del calendario. Per ottenere una distribuzione equilibrata delle squadre, sono state applicate le seguenti restrizioni al sorteggio per le prime quattro squadre del ranking Fifa: la squadra migliore in classifica (Spagna) e la seconda più alta (Argentina) saranno assegnate casualmente alle squadre opposte. Lo stesso principio si applicherà alle squadre classificate terza e quarta (rispettivamente Francia e Inghilterra). Quindi, se le prime due squadre del ranking mondiale concludessero la prima fase al primo posto nei rispettivi gironi, non si affronterebbero prima della finale. Nei Pot 2, 3 e 4, la posizione delle squadre in ciascun gruppo sarà assegnata secondo uno schema predefinito. In linea di principio, nessun gruppo conterrà due squadre della stessa confederazione, con l'unica eccezione della Uefa, rappresentata da 16 squadre. Ogni gruppo avrà almeno una e al massimo due squadre Uefa. Per quanto riguarda i posti nel Torneo di Qualificazione Fifa, per rispettare il principio secondo cui due squadre della stessa confederazione non vengono sorteggiate nello stesso gruppo, questa limitazione si applicherà anche alle tre squadre in ciascun tabellone del Torneo di Qualificazione Fifa che si contendono i due posti nel Pot 4. Ecco quali potranno essere le sei squadre mancanti nel tabellone dei Mondiali 2026:

Vincente playoff europeo percorso A (ITALIA/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina)

Vincente playoff europeo percorso B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania) Vincente playoff europeo percorso C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo) Vincente playoff europeo percorso D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda) Vincente Playoff Interzona 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo) Vincente Playoff Interzona 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

