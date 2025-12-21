“Note di Natale in Divisa”: il SIM Carabinieri omaggia le Forze dell’Ordine e ricorda Mario Sicilia

Un concerto che unisce musica, memoria e vicinanza umana. È questo il senso più profondo di “Note di Natale in Divisa”, l’iniziativa promossa dal SIM Carabinieri – Segreteria Provinciale di Caltanissetta, in programma lunedì 22 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Margherita, con ingresso gratuito.

Il concerto, dedicato alle Forze dell’Ordine, sarà eseguito dal Francesco Nicolosi & friends, con un raffinato omaggio al cinema. Sul palco, insieme a Nicolosi, anche Raul Perna al pianoforte, Giulio Vinci alle tastiere, Piera Grifasi soprano e Alessandra Miccichè cantante.

L’iniziativa nasce in un periodo particolarmente delicato per il mondo delle forze dell’ordine, spesso esposte a tensioni, critiche e pressioni legate al ruolo che quotidianamente svolgono al servizio della collettività. Da qui la volontà del sindacato di offrire un momento di leggerezza e condivisione rivolto ai carabinieri e alle loro famiglie.

Paolo Moncada, segretario provinciale SIM



«Come Segretario del SIM Carabinieri per la provincia di Caltanissetta, unitamente ai membri della segreteria, abbiamo pensato che stiamo vivendo un momento molto particolare – dichiara il Segretario Provinciale Paolo Moncada – in cui spesso le forze dell’ordine vengono attaccate per il proprio lavoro. Con questo evento vogliamo portare un po’ di spensieratezza e serenità ai colleghi e alle loro famiglie».

Ma al centro della serata c’è soprattutto il ricordo di Mario Sicilia, carabiniere originario di Mistretta, tragicamente scomparso in un incendio stradale. Un dolore che ha attraversato l’intera città e che il SIM Carabinieri ha voluto trasformare in un gesto di memoria e vicinanza concreta.

«Il pensiero che ci ha spinto principalmente ad organizzare questo concerto è stato quello di Mario Sicilia – prosegue Moncada – non solo un collega, ma un padre, un compagno e un nostro concittadino».

Un richiamo diretto anche al valore fondante del sindacato, racchiuso nel motto “Mai più soli”, che trova in questa iniziativa una declinazione reale e tangibile.

«Con questo concerto – conclude il Segretario Provinciale Paolo Moncada – vogliamo che “Mai più soli” non sia soltanto uno slogan, ma una forza concreta del nostro essere e del nostro fare sindacato, capace di stare accanto alle persone, soprattutto nei momenti più difficili».

Una serata che intreccia musica e memoria, istituzione e comunità, impreziosita dal patrocinio della Città di Caltanissetta, e che nel cuore del Natale rinnova un messaggio di umanità, solidarietà e condivisione.