Moody’s migliora il rating della Regione, Schifani: «Sicilia sempre più credibile sui mercati internazionali»

La Regione Siciliana ottiene un nuovo riconoscimento sul fronte della solidità finanziaria. L’agenzia internazionale Moody’s ha infatti ulteriormente innalzato la valutazione dell’ente, come anticipato ieri all’Ars dal presidente Renato Schifani. Il giudizio sul merito creditizio a lungo termine passa da Baa3 a Baa2, mentre la valutazione relativa alla capacità della Regione di far fronte autonomamente ai propri impegni finanziari sale da Ba1 a Baa3. Un doppio passo avanti che testimonia il consolidamento dei conti pubblici e la credibilità delle politiche economiche adottate negli ultimi anni.

«Il giudizio di Moody’s – afferma il presidente Schifani – certifica la solidità del lavoro svolto dal mio governo e sancisce la piena credibilità della Sicilia sui mercati internazionali. In tre anni abbiamo riportato la Regione a livelli che non si vedevano da più di un decennio. È la dimostrazione che serietà, rigore e una visione chiara producono risultati concreti, riconosciuti da osservatori di primissimo piano».

Con questa revisione, la Sicilia esce definitivamente dall’area dei rating “non investment grade”, tradizionalmente associati a un rischio più elevato, e rientra pienamente nella fascia “investment grade”, riservata agli enti considerati affidabili e con un rischio contenuto. Il miglioramento conferma e rafforza il percorso avviato nel 2024, anno in cui la Regione era tornata al grado d’investimento dopo oltre dieci anni. Oggi arriva un ulteriore avanzamento, che segna un nuovo punto a favore della stabilità finanziaria dell’ente.

Sulla stessa linea l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, che evidenzia come il nuovo rating rappresenti «la conferma di un cambiamento strutturale nei conti della Regione. L’ingresso nel livello investment grade – sottolinea – misura la capacità della Sicilia di essere affidabile per meriti propri, senza dipendere da fattori esterni. Un segnale inequivocabile della sostenibilità della nostra finanza pubblica».