Milano Cortina 2026, il fuoco olimpico a Palazzo dei Normanni. Aricò: «Partecipazione e fonte di ispirazione»

«Le Olimpiadi, con la loro storia e la loro capacità di coinvolgere il pubblico di tutto il mondo, rappresentano un sogno e una fonte di ispirazione. Lo sport è, per sua stessa natura, capace di aggregare generazioni, comunità e territori diversi attorno al rispetto e alla partecipazione. Valori che la Regione Siciliana vuole rilanciare, condividendo lo spirito della risoluzione sulla Tregua olimpica adottata dall’Onu per sospendere i conflitti e garantire in sicurezza la partecipazione alle competizioni.Il governo Schifani, tra le sue priorità, ha proprio la diffusione della pratica sportiva come testimoniano i voucher rivolti ai giovani e gli interventi sugli impianti sportivi. Favorire l’attività fisica significa dare ai ragazzi, e non solo, occasioni di inclusione e di pari opportunità. Continueremo a sostenere, con convinzione, politiche sociali che mettano al centro la persona, la famiglia e il diritto di ogni cittadino a sentirsi parte attiva della comunità». Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, in qualità di delegato del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, partecipando alla cerimonia del fuoco olimpico che si è tenuta a Palazzo dei Normanni di Palermo, una delle tappe del viaggio che la torcia sta svolgendo in vista dei Giochi invernali Milano Cortina 2026.

Presente anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e a San Marino Tilman J. Fertitta.

Prima della cerimonia, il presidente Schifani, impegnato successivamente in altri eventi istituzionali, si è intrattenuto in torre Pisana assieme all’assessore Aricò con il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, il general manager Olympic and paralympic games Milano Cortina, Luca Santandrea, e con l’amministratore delegato di Sibeg, Luca Busi.

