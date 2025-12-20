Meloni e Fratelli d’Italia primi nelle intenzioni di voto: il report 2025 Spin factor

(Adnkronos) – Il 2025 politico si chiude con la presidente del Consiglio e la coalizione di centrodestra saldamente stabili in cima alle preferenze degli italiani. È quanto emerge dal rapporto Human Index di fine anno realizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza e comunicazione strategica politica e istituzionale, in collaborazione con Vis Factor e l’istituto sondaggistico EMG. Le intenzioni di voto raccolte tramite l’esclusivo Human Index – l’indicatore di convergenza, che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening – rilevano una coalizione di centrodestra sostanzialmente in salute e non logorata dai tre anni di governo. Nel dettaglio Fratelli d’Italia si attesta al 28,8% delle preferenze (+2,8% rispetto alle politiche del 2022), Forza Italia al 9,6% (+1,5% sul 2022) si conferma davanti alla Lega che chiude l’anno all’8,6% (-0,2% sul 2022). Sul versante centrosinistra il Pd si attesta al 21,4% (+2,4% sul 2022), mentre il Movimento 5 Stelle al si ferma al 13,5% (-1,9% sul 2022) e Sinistra Italiana e verdi al 5,8% (+2,2% sul 2022). A seguire Azione al 3,2%, Italia Viva al 2,6%, Più Europa all’1,7% e Partito Liberaldemocratico all’1,6%. Dunque sostanzialmente ad oggi il centrodestra aggregato (compreso Fdi, Fi, Lega e Noi Moderati) si attesterebbe al 48%, il centrosinistra (Pd, M5S, AVS, Italia Via e Più Europa) al 45, i partiti centristi (Azione e Partito Liberaldemocratico) al 4,9%.

Giorgia Meloni si conferma come leader con il gradimento più alto degli italiani. La presidente del Consiglio, che al momento dell’insediamento era al 46,1%, chiude il 2025 con il 44,7%, in crescita rispetto al 2024 (41,6%). Anche il governo tiene, raccogliendo il 43,8%, in aumento sul 2024. Al secondo posto tra i leader si conferma stabile Antonio Tajani con il 32,8%. A seguire Giuseppe Conte con il 31,2%, che recupera tre posizioni e scalza Elly Schlein, che scivola al quarto posto con il 28,5%, seguita da Matteo Salvini con il 27%.

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, si conferma il ministro con l’indice di gradimento più alto con il 32,8%. A seguire il ministro della Difesa Guido Crosetto con il 29%, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi terzo a pari merito con Gilberto Pichetto al 28,5% e quinto Giancarlo Giorgetti al 28,3%. I temi legati alla politica più chiacchierati sui social nel 2025 sono stati l’economia, la sanità e la geopolitica. In particolare, rispetto all’insediamento del governo nel 2022, il sentiment positivo sale dal 36,2% al 38,3%. Sulla sanità il sentiment resta sostanzialmente stabile, 33,5% (2022) e 33,1% (2025). Infine sulla geopolitica si passa dal 30,4% al 24,1%.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)