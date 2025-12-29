Manovra, ok Camera alla fiducia. Giorgetti: “Pensioni? Vedremo nel 2026”

(Adnkronos) – L'Aula della Camera conferma la fiducia sulla manovra con 219 sì, 125 no e 3 astenuti. La seduta riprende alle 22 e andrà avanti 'a oltranza', fino al termine dell'esame degli ordini del giorno. Per domani è stato già fissato il via alle 11 delle dichiarazioni di voto in dirette tv su Raiuno con il termine dell'Aula entro le 13. A margine dei lavori, a chi gli chiedeva dell'odg presentato dalla Lega per sospendere l'aumento dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha risposto: "Favorevole chiaramente, come ogni ordine del giorno che si rispetti". "Noi siamo intervenuti per ridurre l'aumento, perché automaticamente aumentava di tre mesi dal 2027", ha ricordato il ministro. "L'abbiamo ridotto, abbiamo dovuto coprirlo con più di un miliardo. La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo nel 2026", ha chiosato Giorgetti.

