Mafia, sequestrato patrimonio a un imprenditore vicino al clan Cappello-Bonaccorsi a Catania

Beni per 300 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri di Catania a Giuseppe Vitale, 56 anni, ritenuto contiguo al clan Cappello-Bonaccorsi. Sigilli a un immobile, denaro contante e a due ditte individuali: un bar e un negozio alimentare. L’uomo e’ stato condannato nell’ambito dell’operazione denominata “Slot machine” per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dall’avere agevolato il clan etneo, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. (AGI)