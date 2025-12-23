Salute

Lazio, mercato sbloccato a gennaio. Napoli e Pisa a saldo zero

AdnKronos

Mar, 23/12/2025 - 18:26

(Adnkronos) – La Lazio potrà tornare a fare regolarmente mercato nella prossima sessione invernale. Secondo quanto si apprende, il club biancoceleste ha rispettato i parametri richiesti dalla commissione indipendente che monitora i conti delle squadre professionistiche e potrà quindi operare senza alcuna limitazione.  
Napoli e Pisa invece potranno fare mercato, ma a saldo zero, ovvero solo se ogni acquisto sarà compensato da una cessione.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

