AdnKronos

Investimento a Firenze, treni in ritardo fino a 100 minuti

Dom, 28/12/2025 - 20:51

(Adnkronos) – Nel nodo di Firenze, la circolazione dei treni è stata sospesa dalle 18,30 per accertamenti dell’Autorità giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona nei pressi di Firenze Rifredi. Dalle ore 20:30, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa, è fortemente rallentata. Rfi informa che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

