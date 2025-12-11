Imbavagliati e rapinati in casa a Catania, colpo da mezzo milione di euro: 2 arresti

Sono entrati in casa con una scusa, poi hanno imbavagliato e immobilizzato i proprietari e mettendo a segno una rapina da mezzo milione di euro. Un 33enne e un 52enne sono stati arrestati a Catania dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip etneo. Entrambi sono accusati, in concorso tra loro, di rapina aggravata. I fatti risalgono allo scorso 13 maggio, quando due uomini, uno dei quali con il volto coperto da una maschera di gomma, riuscirono a intrufolarsi in un’abitazione in pieno centro. Per entrare usarono un escamotage, finsero di dover consegnare una cassetta di frutta. Una volta dentro, però, per i proprietari iniziò l’incubo: furono immobilizzati e imbavagliati con del nastro adesivo e costretti ad aprire due casseforti, all’interno delle quali erano custoditi 500mila euro. Dopo aver preso il ‘bottino’, i due fuggirono su un veicolo guidato da un terzo complice rimasto in attesa all’ingresso dell’edificio. Le indagini, immediatamente scattate, anche grazie al ritrovamento di un frammento di un guanto in lattice, strappato con un morso da una vittima a uno dei due rapinatori, e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli investigatori dell’Arma sono riusciti a risalire ai due arrestati. Individuato il mezzo usato per la fuga, i carabinieri hanno accertato che, pur risultando intestato a un’altra persona, era nella disponibilità materiale del 52enne. Le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche hanno consentito di svelare il coinvolgimento anche del 33enne, riscontrato anche dalla compatibilità biologica con i reperti prelevati sul luogo della rapina. Entrambi sono stati condotti in carcere. (Adnkronos)