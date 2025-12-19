Fiorentina, domenica per protesta curva vuota per i primi 20 minuti

(Adnkronos) –

Tensione alle stelle tra la Fiorentina e i suoi tifosi dopo l'ennesima sconfitta rimediata in stagione, ieri, giovedì 18 dicembre, a Losanna in Conference League. Così, in vista della partita di campionato di domenica 21 dicembre contro l'Udinese, allo stadio Artemio Franchi, la Curva Fiesole annuncia che, per protesta, il settore che occupa rimarrà vuoto per i primi 20 minuti. "Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti – si legge in un comunicato della Curva Fiesole – ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola. I gruppi organizzati pertanto comunicano che per i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese la Curva Fiesole rimarrà vuota. Invitiamo tutto lo stadio a fare lo stesso. Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente. Vergognatevi tutti!".

