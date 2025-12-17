Finanziaria, grazie al M5S ok dall’Ars a modelli di sostenibilità ESG nelle imprese. Ciminnisi: “Ne gioveranno ambiente, lavoratori e gestione delle aziende”

Palermo – Ok dall’Ars alla norma M5S per l’adozione da parte delle imprese di modelli di sostenibilità ESG in grado di portare benefici in tre ambiti: ambiente (Environment), persone (Social) e gestione (Governance).

C’è anche questo tra le pieghe della norma del governo sugli incentivi a sostegno delle assunzioni approvata ieri da Sala d’Ercole, nell’ambito della legge di stabilità.

“L’ESG – commenta Cristina Ciminnisi, la deputata 5 Stelle che ha proposto la norma – è un modo per capire quanto un’azienda sia responsabile e sostenibile in tre ambiti: ambientale, nel ridurre, cioè, inquinamento, consumi e sprechi, valutando gli impatti sul pianeta; in ambito sociale, cioè della cura dei dipendenti e della comunità, attraverso il welfare aziendale, che migliora salute, benessere, equilibrio tra lavoro e vita privata e inclusione; e in ambito della gestione, attraverso regole chiare, trasparenti ed etiche nella governance aziendale”.

“Quando un’azienda fa bene queste tre cose – continua Ciminnisi – costruisce fiducia e reputazione e rende l’azienda più rispettata, apprezzata, capace di crescere e quindi più competitiva sul mercato”.

“Si tratta – conclude la deputata – di un piccolissimo segnale, ma che costituisce l’inizio di un percorso in cui la sostenibilità diventa parte della cultura d’impresa, un valore da cui le aziende possono trarre vantaggio concreto, non solo un obbligo normativo che discende dalle norme europee”.

“La proposta di Cristina Ciminnisi – afferma l’ex deputato M5S Giampiero Trizzino – si muove nella direzione giusta. Oggi le imprese, più che in passato, avvertono l’esigenza di valorizzare il proprio impegno in materia di sostenibilità, non più limitato alla sola dimensione ambientale, ma esteso anche ai profili sociali e di governance. Questa proposta rappresenta un incentivo concreto per le aziende siciliane a maturare una maggiore consapevolezza del valore strategico di questo nuovo modello di rendicontazione”.

