Donazione di organi al Policlinico di Catania, salvate quattro vite

Quattro vite sono state salvate grazie alla donazione di organi – cuore, fegato e reni – di un paziente deceduto al Policlinico Gaspare Rodolico di Catania per un’emorragia cerebrale. ”La donazione di organi rappresenta uno dei più alti gesti di solidarietà e responsabilità civile – afferma il manager dell’azienda Giorgio Giulio Santonocito – Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla famiglia del donatore per la scelta di grande altruismo manifestata in vita dal loro congiunto, un esempio importante a sostegno della promozione della cultura della donazione, e a tutti i professionisti coinvolti che con competenza e dedizione rendono possibile la volontà dei donatori di riaccendere la speranza per tanti pazienti in attesa di trapianto”. Le operazioni di prelievo, seguite dal coordinatore aziendale prelievi Alessandro Conti in accordo con il Centro regionale trapianti, hanno coinvolto équipe specialistiche provenienti da Roma, Bari e dal Centro Trapianti di Catania. (Adnkronos)