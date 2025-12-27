Dall’effetto Strega al ritorno di Hogwarts: il 2025 su Audible

(Adnkronos) – Il 2025 si conferma come l’anno della maturità per il mercato degli audiolibri in Italia, con un pubblico sempre più orientato verso la qualità dell’interpretazione attoriale. I dati diffusi da Audible evidenziano come la narrativa contemporanea abbia esercitato un forte richiamo, guidata dal successo de L’anniversario di Andrea Bajani. La spinta del Premio Strega ha trovato una naturale estensione nell'ascolto digitale, complice la lettura di Luigi Lo Cascio che ha saputo valorizzare la profondità emotiva del testo. Accanto alle atmosfere siciliane di Milena Palminteri e ai successi internazionali di Joël Dicker, emerge una tendenza chiara verso il coinvolgimento diretto degli autori nella narrazione, come dimostrato dai riscontri ottenuti dalle opere di Gianrico Carofiglio e Alice Torriani. Sul fronte delle produzioni originali, il panorama si sposta con decisione verso l’inchiesta e la divulgazione. Se Rancore di Carofiglio domina le preferenze degli utenti, è la figura di Barbascura X a segnare il passo con una doppia presenza nei vertici della classifica, a testimonianza di una ricerca di contenuti che sappiano unire ironia e rigore scientifico. Questo interesse per l’approfondimento trova conferma nel costante apprezzamento per il lavoro storiografico di Alessandro Barbero e per il filone true crime, dove i nomi di Pablo Trincia e del duo composto da Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi rimangono punti di riferimento imprescindibili per gli appassionati del genere. Il bilancio annuale non può prescindere dal fenomeno globale di Harry Potter, che continua a rappresentare un pilastro fondamentale nel segmento fantasy. Nonostante la sua longevità, la saga ha vissuto un nuovo slancio grazie all'introduzione delle edizioni full-cast e al proseguimento del ciclo classico narrato da Francesco Pannofino. Con la recente pubblicazione de La Pietra Filosofale e il serrato calendario di uscite previsto per la prima metà del 2026, l'opera di J.K. Rowling si conferma un asset strategico capace di legare generazioni diverse attraverso la potenza della voce, chiudendo un esercizio che premia la poliedricità del catalogo digitale.

