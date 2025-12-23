Creatività, linguaggi e tecnologie: il percorso Grafica e Comunicazione dell’Istituto Luigi Russo

Prosegue il racconto degli indirizzi di studio dell’I.I.S.S. Luigi Russo, un percorso di approfondimento pensato per accompagnare studenti e famiglie alla scoperta di un’offerta formativa ampia, moderna e fortemente connessa al mondo reale. Dopo i primi appuntamenti dedicati agli altri indirizzi, questo quarto capitolo è dedicato al Tecnologico – Grafica e Comunicazione, un percorso che unisce creatività, progettazione e nuove tecnologie.

L’indirizzo Grafica e Comunicazione è pensato per chi nutre una passione per l’immagine, la comunicazione visiva e i linguaggi multimediali. Il corso di studi ha l’obiettivo di formare studenti in grado di intervenire nei processi produttivi del settore grafico, dell’editoria tradizionale e digitale e della comunicazione multimediale, sviluppando competenze spendibili sia nel mondo del lavoro sia nel proseguimento degli studi universitari.

Elemento centrale del percorso è l’intenso utilizzo dei laboratori, con circa 10 ore settimanali di attività pratiche.

Qui gli studenti sperimentano direttamente le più moderne tecniche e i principali software di grafica, video editing, animazione e web design. Il lavoro laboratoriale consente di trasformare le idee in progetti concreti, favorendo la creatività individuale e il lavoro di gruppo, in un ambiente dinamico e fortemente stimolante.

Nel corso del quinquennio gli studenti imparano a operare in ambiti tecnologicamente avanzati dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti differenti in base ai contesti comunicativi e alle finalità richieste. Le materie di indirizzo comprendono Progettazione multimediale, Tecnologia dei processi di produzione e Laboratori tecnici, che rappresentano il cuore operativo del percorso.



L’Istituto mette inoltre a disposizione spazi e strutture che arricchiscono l’esperienza formativa: palestra coperta, campi sportivi, biblioteca, Aula Magna e un ampio cortile, oltre a numerosi laboratori (chimica, fisica, informatica, lingue, disegno), che favoriscono un apprendimento integrato e interdisciplinare.

Particolare attenzione è riservata anche alle esperienze formative complementari: progetti Erasmus+ ed eTwinning, certificazioni linguistiche (inglese Gatehouse, tedesco Goethe-Zertifikat), visite aziendali, stage presso studi professionali e realtà produttive, stage linguistici all’estero, collaborazioni con l’Università di Palermo e progetti di respiro internazionale come IMUN, MUNER New York, Parlamento Europeo Giovani e Jeunes Matinées.

Il diploma in Grafica e Comunicazione apre le porte a numerosi percorsi universitari, tra cui Design e Comunicazione Visiva, Arti Visive, Scienze della Comunicazione e Informatica. Sul piano professionale, gli sbocchi sono molteplici: agenzie di comunicazione e pubblicità, case editrici, studi di produzione audiovisiva, aziende multimediali o l’attività di libero professionista come grafico, web designer, video editor o social media manager.



Questo indirizzo si inserisce pienamente nella mission dell’Istituto Luigi Russo, che punta a garantire il successo formativo di tutti gli studenti attraverso un sistema scolastico inclusivo, efficace e in costante dialogo con il territorio, capace di rispondere alle sfide poste dall’innovazione tecnologica e dai nuovi linguaggi della comunicazione.

Con questo quarto appuntamento si completa il primo ciclo di racconto degli indirizzi dell’Istituto: un viaggio che restituisce l’immagine di una scuola aperta, moderna e proiettata verso il futuro, dove creatività e competenze diventano strumenti concreti per costruire il domani.