Salute

Creatività, linguaggi e tecnologie: il percorso Grafica e Comunicazione dell’Istituto Luigi Russo

Redazione

Creatività, linguaggi e tecnologie: il percorso Grafica e Comunicazione dell’Istituto Luigi Russo

Mar, 23/12/2025 - 16:42

Condividi su:

Prosegue il racconto degli indirizzi di studio dell’I.I.S.S. Luigi Russo, un percorso di approfondimento pensato per accompagnare studenti e famiglie alla scoperta di un’offerta formativa ampia, moderna e fortemente connessa al mondo reale. Dopo i primi appuntamenti dedicati agli altri indirizzi, questo quarto capitolo è dedicato al Tecnologico – Grafica e Comunicazione, un percorso che unisce creatività, progettazione e nuove tecnologie.
L’indirizzo Grafica e Comunicazione è pensato per chi nutre una passione per l’immagine, la comunicazione visiva e i linguaggi multimediali. Il corso di studi ha l’obiettivo di formare studenti in grado di intervenire nei processi produttivi del settore grafico, dell’editoria tradizionale e digitale e della comunicazione multimediale, sviluppando competenze spendibili sia nel mondo del lavoro sia nel proseguimento degli studi universitari.
Elemento centrale del percorso è l’intenso utilizzo dei laboratori, con circa 10 ore settimanali di attività pratiche.

Qui gli studenti sperimentano direttamente le più moderne tecniche e i principali software di grafica, video editing, animazione e web design. Il lavoro laboratoriale consente di trasformare le idee in progetti concreti, favorendo la creatività individuale e il lavoro di gruppo, in un ambiente dinamico e fortemente stimolante.
Nel corso del quinquennio gli studenti imparano a operare in ambiti tecnologicamente avanzati dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti differenti in base ai contesti comunicativi e alle finalità richieste. Le materie di indirizzo comprendono Progettazione multimediale, Tecnologia dei processi di produzione e Laboratori tecnici, che rappresentano il cuore operativo del percorso.


L’Istituto mette inoltre a disposizione spazi e strutture che arricchiscono l’esperienza formativa: palestra coperta, campi sportivi, biblioteca, Aula Magna e un ampio cortile, oltre a numerosi laboratori (chimica, fisica, informatica, lingue, disegno), che favoriscono un apprendimento integrato e interdisciplinare.
Particolare attenzione è riservata anche alle esperienze formative complementari: progetti Erasmus+ ed eTwinning, certificazioni linguistiche (inglese Gatehouse, tedesco Goethe-Zertifikat), visite aziendali, stage presso studi professionali e realtà produttive, stage linguistici all’estero, collaborazioni con l’Università di Palermo e progetti di respiro internazionale come IMUN, MUNER New York, Parlamento Europeo Giovani e Jeunes Matinées.
Il diploma in Grafica e Comunicazione apre le porte a numerosi percorsi universitari, tra cui Design e Comunicazione Visiva, Arti Visive, Scienze della Comunicazione e Informatica. Sul piano professionale, gli sbocchi sono molteplici: agenzie di comunicazione e pubblicità, case editrici, studi di produzione audiovisiva, aziende multimediali o l’attività di libero professionista come grafico, web designer, video editor o social media manager.


Questo indirizzo si inserisce pienamente nella mission dell’Istituto Luigi Russo, che punta a garantire il successo formativo di tutti gli studenti attraverso un sistema scolastico inclusivo, efficace e in costante dialogo con il territorio, capace di rispondere alle sfide poste dall’innovazione tecnologica e dai nuovi linguaggi della comunicazione.
Con questo quarto appuntamento si completa il primo ciclo di racconto degli indirizzi dell’Istituto: un viaggio che restituisce l’immagine di una scuola aperta, moderna e proiettata verso il futuro, dove creatività e competenze diventano strumenti concreti per costruire il domani.

Articoli correlati

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta