Coppa Italia, oggi Juventus-Udinese – Diretta

Mar, 02/12/2025 - 20:04

(Adnkronos) – La Juventus scende in campo in Coppa Italia. La squadra bianconera ospita oggi, martedì 2 dicembre, l'Udinese – in diretta tv e streaming – all'Allianz Stadium negli ottavi di finale del torneo nazionale. La Juve è reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari, battuto 2-1 in casa, mentre l'Udinese ha superato il Parma al Tardini per 2-0. La squadra di Runjaic ha inoltre superato già due turni di Coppa Italia, eliminando prima la Carrarese e poi il Palermo.  La vincente della sfida tra Juventus e Udinese sfiderà ai quarti di finale quella di Atalanta-Genoa, in campo domani.  
