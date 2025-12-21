Colpi di fucile in piazza Nascè a Palermo, ferita una donna

Tragedia sfiorata questa notte a Palermo: una 33enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla spalla da un colpo di fucile. L’episodio è avvenuto a piazza Nascè intorno alle 2:30: la donna è stata trasportata in codice rosso a Villa Sofia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli spari sono partiti da una Smart, che poi nella fuga (direzione stadio) ha anche investito due pedoni, ferendoli in modo lieve. La 33enne centrata da un colpo di fucile stanotte a piazza Nascè sarebbe stata colpita per errore: è quanto emerge da una prima ricostruzione condotta dagli investigatori, giunti sul luogo dell’aggressione pochi minuti dopo che quest’ultima si era consumata (intorno alle 2:30). L’area è stata transennata per alcune ore per effettuare i rilievi, mentre le ricerche dell’autore dell’agguato sono ancora in corso: tra le ipotesi più accreditate quella di un regolamento di conti. I sanitari, allertati dai presenti, sono giunti subito dopo la sparatoria. (ITALPRESS) (Foto Diretta Sicilia)