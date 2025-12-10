Salute

Champions, oggi Juve-Pafos e Benfica-Napoli – Le partite in diretta

Mer, 10/12/2025 - 20:28

(Adnkronos) – Torna la Champions League con le ultime partite della sesta giornata della fase campionato. Oggi, mercoledì 10 dicembre, si giocano Juventus-Pafos e Benfica-Napoli. Calcio d'inizio alle 21. 
Dove vedere le partite? Benfica-Napoli sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video. Juventus-Pafos sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now. Nella settima giornata di Champions League il Napoli sarà impegnato in trasferta a Copenaghen il 20 gennaio. La Juve ospiterà il Benfica il 21 gennaio.  
