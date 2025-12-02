Salute

Caso Garlasco, mai sequestrato lo scontrino del parcheggio che scagiona Sempio

AdnKronos

Mar, 02/12/2025 - 19:10

(Adnkronos) –  Lo scontrino del parcheggio di Vigevano che costituisce l'alibi di Andrea Sempio non è mai stato sequestrato. L'originale, da quanto apprende l'Adnkronos, è ancora in possesso dell'indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Fu lo stesso Sempio, interrogato nuovamente circa un anno dopo il delitto del 13 agosto 2007, a parlarne ai carabinieri e poi a consegnarlo, ma è una copia quella agli atti del fascicolo. Tra le ipotesi del mancato sequestro dell'originale c'è che chi indaga non ritiene che quel tagliando – che riporta ora e data, ma non la targa dell'auto – sia un elemento significativo per l'indagine.  
