Camionista ignora segnali, segue Gps e rimane bloccato nella neve: niente cenone di Natale

(Adnkronos) – Una storia di Natale, ma senza lieto fine, arriva dagli Stati Uniti. La notte del 24 dicembre, mentre si dirigeva al cenone della vigilia da trascorrere con la famiglia, un camionista è rimasto bloccato in strada sotto la neve nella contea di Sierra, in California. Media statunitensi riportano infatti che è stato necessario l'intervento della 'California Highway Patrol', la polizia locale, per assistere l'autista. A rivelarlo è stato un agente intervenuto che ha descritto l'intervento in una "zona molto rurale della contea di Sierra per assistere un autista di un semirimorchio che aveva scelto di ignorare la segnaletica e seguire il suo Gps". A quanto pare infatti il camionista aveva deciso di ignorare un segnale di strada chiusa seguendo le indicazioni, errate, del suo navigatore, cadendo così in una vera e propria 'trappola'. Gli agenti hanno poi rivelato che l'uomo è stato fortunato ad avere addosso vestiti caldi, così come cibo e acqua nel suo veicolo, che gli hanno permesso di scongiurare il peggio fino all'arrivo della polizia.

