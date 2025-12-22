Caltanissetta, Parco Urbano Rosario Assunto: avviso per la gestione del chiosco e delle attrezzature

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso ricognitivo finalizzato alla ricerca di Operatori Economici interessati all’affitto con compensazione con bando all’uso di privati per un chiosco realizzato all’interno dell’area del Parco Urbano Rosario Assunto.

L’intento, dopo gli importanti lavori di qualificazione dell’area, è quello di “restituire” gli spazi alla città offrendoli con libera fruizione e senza recinsione, non soltanto come luogo nel quale vivere la socialità, svolgere attività sportive e ricreative ma, al contempo, creare un ambiente di pianificazione partecipata tra realtà pubbliche e private.

“Abbiamo voluto creare un ambiente protetto che, mi auguro, i nostri concittadini possano utilizzare come la “propria campagna” – ha dichiarato il Dirigente della III Direzione Urbanistica e Mobilità Giuseppe Dell’Utri -. Un’area verde pensata per tutti quelli che non ne posseggono uno spazio privato ma abbiano il desiderio di vivere all’aria aperta e nel quale condividere esperienze di socializzazione comune”.

Con questa visione sono state realizzate diverse infrastrutture e collocate attrezzature che permetteranno di migliorare l’esperienza dei fruitori. Tutta l’area è stata dotata di un impianto di illuminazione pubblica parallelamente alla pista ciclabile e di una rete di telecamere di video sorveglianza collegate con la sala operativa del Comando di Polizia Municipale.

Una pista della larghezza di 4,00 ml da destinare a ciclabile nei due sensi di marcia e una corsia per il la corsa podistica, un’area giochi per bambini, un percorso con attrezzi ginnici per l’attività all’aperto, servizi igienici, un’area con panchine e tavoli per picnic, un’area lottizzata per l’affidamento di Orti Urbani e, ultimo ma non per importanza, un chiosco per l’eventuale vendita di bevande e quant’altro occorrente alla ristorazione.

“Con la pubblicazione dell’avviso ricognitivo per la gestione del chiosco del Parco Urbano Rosario Assunto, il Comune di Caltanissetta compie un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione di quest’area restituita alla città – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto -. Dopo gli importanti lavori di riqualificazione, il Parco è oggi uno spazio aperto, senza recinzioni, pensato per la socialità, lo sport e il tempo libero, ma anche come esempio di collaborazione tra pubblico e privato. Le nuove infrastrutture – dall’illuminazione alla videosorveglianza, dalla pista ciclabile alle aree giochi, sportive e ricreative – migliorano la qualità e la sicurezza della fruizione. L’obiettivo è offrire ai cittadini un luogo verde, protetto e condiviso, una vera “campagna urbana”, come ricordato dal dirigente Giuseppe Dell’Utri, a disposizione di tutta la comunità”.

Per maggiori informazioni sul bando, sulla planimetria e sulle modalità per presentare l’istanza consultare l’avviso al link https://caltanissetta.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/4512460?p_p_state=pop_up