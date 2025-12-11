Caltanissetta, la smania di potere e la discesa nella follia sul palco del Teatro Regina Margherita con “Macbeth”: Daniele Pecci e Sandra Toffolatti conquistano il pubblico

Caltanissetta – Sotto un lungo scroscio di applausi e gli sguardi affascinati di un vasto pubblico entusiasta è andato in scena, ieri 11 dicembre, al Teatro Regina Margherita Macbeth di William Shakespeare, secondo appuntamento della Stagione Teatrale Nazionale “Atto 150 – Sei sogni a teatro”, promossa dal Comune di Caltanissetta.

Al centro dello spettacolo la smania di potere, l’ambizione egoista, l’orrore dell’omicidio, la discesa nella follia e le scelte che influenzano il destino, pilastri di un dramma interpretato con potenza e intensità da un cast di attori magistrali.

Daniele Pecci – che ne firma anche la regia – nelle vesti di un Macbeth inquieto prende per mano il pubblico e lo conduce attraverso una narrazione dove la sua stessa vita è un’ombra che cammina lungo i sentieri della complessità umana. La profezia delle streghe che predice a Macbeth il trono di Scozia è l’incipit della sua sete di potere, un seme che germoglia nella sua mente e che lo avvia a un viaggio nell’oscurità più profonda del suo Io.

Accanto a lui, un’espressiva e impeccabile Sandra Toffolatti nel ruolo di Lady Macbeth, moglie del protagonista; donna forte e determinata che spinge il marito a commettere l’omicidio del re Duncan e lo trascina in una serie di eventi tragici segnati dal sangue e dalle menzogne. Una spirale inesorabile che vede crescere il potere di Macbeth, e nel contempo anche i sensi di colpa e le paure, alimentati dalle visioni e dalle allucinazioni dei suoi fantasmi del passato che lo tormentano sino a renderlo ossessionato.

La discesa nella follia per entrambi i protagonisti è devastante, inevitabile come lo è il loro destino di morte.

«È stata un’emozione che si è rinnovata con questo secondo appuntamento – ha dichiarato l’assessore Giovanna Candura –. Non capita ogni giorno di poter vedere attori di respiro nazionale sul palco del Teatro Regina Margherita». L’assessore Candura ha, inoltre, espresso grande soddisfazione per l’ampia e positiva risposta del pubblico, conquistato da un’opera che ancora oggi appare attuale, che invita a riflettere sulle conseguenze delle proprie scelte e sulla fragilità umana.

Un’esperienza teatrale che conferma la qualità di un cartellone di appuntamenti di alto livello, capace di emozionare e di coinvolgere la comunità in un progetto culturale in grado di rafforzare il legame tra il teatro e la città in un anno simbolico che celebra il 150° anniversario del teatro cittadino.

I prossimi appuntamenti della stagione:

– 16 gennaio 2026, ore 21.00

Il viaggio del Papà

con Maurizio Casagrande

– 20 febbraio 2026, ore 21.00

L’inferiorità mentale della donna

con Veronica Pivetti

– 19 marzo 2026, ore 21.00

Fra’

con Giovanni Scifoni

– 23 aprile 2026, ore 21.00

Buongiorno Ministro

con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti

Informazioni e biglietteria

Biglietti online sul circuito Live Ticket: https://www.liveticket.it/dalvivo

Botteghino del Teatro Regina Margherita: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00; il giorno dello spettacolo dalle 18:30.

Info biglietti e abbonamenti: 320 069 3857