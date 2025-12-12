Caltanissetta, il 15 dicembre presentazione del romanzo “Il peso del dubbio” di Federico Li Calzi

Lunedì 15 dicembre, alle ore 17:30, presso l’I.I.S. “G. Galilei – A. Di Rocco” di Caltanissetta, si terrà la presentazione del romanzo “Il peso del dubbio”, ultima opera dello scrittore siciliano Federico Li Calzi, edita da Medinova. L’iniziativa rientra nel progetto scolastico OrientaMenti.

L’incontro, voluto e organizzato dalla docente e giornalista Lavinia Napoli, che modererà l’evento e dialogherà con l’autore, vedrà la partecipazione della dirigente scolastica Prof.ssa Loredana Schillaci.

Nel romanzo, Li Calzi affronta temi attuali come rapporti familiari, senso di giustizia, conflitti interiori e l’eredità della criminalità organizzata, seguendo il percorso umano e morale del protagonista Giulio. La pubblicazione conferma l’impegno di Medinova nel valorizzare opere che uniscono qualità letteraria e profondità tematica.

Durante la presentazione, alcuni studenti leggeranno brani selezionati dal romanzo, offrendo al pubblico un breve viaggio nelle atmosfere e nei contenuti dell’opera.