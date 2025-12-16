Caltanissetta, “Happy Christmas”: il 17 dicembre la terza edizione del concerto di Natale organizzato dal Liceo Musicale “Manzoni-Juvara”

Tra magia e un’atmosfera di gioia si è giunti alla III edizione del concerto di Natale “Happy Christmas” organizzato dal Liceo Musicale “Manzoni – Juvara” di Caltanissetta.

Il concerto si terrà domani, mercoledì 17 dicembre e avrà luogo presso l’Auditorium del Seminario Vescovile alle ore 18:00. Gli studenti eseguiranno brani di Haydn, Bizet, musica pop, Jazz e tratti da colonne sonore di film famosi in diverse formazioni: pianoforte a 4 mani, ensemble di chitarre, Gruppo jazz e Coro ed orchestra. Ospite della serata il gruppo “Jazz e Dintorni” formato da: Nello Nicotra, Pippo Pizzo, Toti Bruno, Carmelo Fragale e Giovanni Botindari.