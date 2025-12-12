Blatte e carenze igieniche in un centro per disabili a Palermo, chiusa refezione

Chiusa la refezione per la presenza di blatte e sporcizia, con una multa per 11 mila euro, per un centro specializzato nell’educazione, riabilitazione, assistenza ed inclusione di persone con disabilità a Palermo. I controlli dei carabinieri del Nas nella struttura, che ospita 60 persone, hanno accertato carenti condizioni igienico-sanitarie del laboratorio dedicato alla preparazione dei pasti per i ricoverati e la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema haccp. L’Asp ha disposto la sospensione del servizio di refezione. (ANSA).