Australian Open, forfait per Draper: “Soffro ancora per l’infortunio”

Primo forfait eccellente agli Australian Open 2026. Con il primo Slam della stagione che si avvicina (inizierà il 12 gennaio), si intensifica anche la preparazione dei tennisti, con Jannik Sinner tornato ad allenarsi sui soleggiati campi degli Emirati Arabi prima di fare ritorno in patria. L'azzurro dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Melbourne, ma chi non potrà sognare, almeno stavolta, il primo Slam della carriera è Jack Draper. Il tennista inglese, scivolato al decimo posto del ranking Atp, è ancora reduce da un infortunio al braccio sinistro rimediato al secondo turno dello scorso Wimbledon, quando perse contro Marin Cilic e fu costretto a saltare il resto della stagione, perdendo punti importanti e l'occasione di qualificarsi alle Finals di Torino. A dare l'annuncio del forfait è stato lo stesso Draper, con un video pubblicato sui propri canali social: "Io e il mio team abbiamo deciso di non partire per l'Australia quest'anno. È stata davvero una decisione difficile essendo l'Australian Open uno dei quattro tornei più importanti del nostro sport", ha detto rivolgendosi ai suoi fan, "purtroppo soffro ancora per questo infortunio, sono nelle fasi finali del percorso recupero e tornare in campo così presto in partite al meglio dei cinque set non sarebbe la scelta più intelligente per me e per il mio tennis". "Ho affrontato un bel po' di ostacoli finora, ma questo è stato di gran lunga il più difficile, impegnativo e complesso che abbia mai avuto", ha spiegato Draper, "è strano: tutto questo sembra rendermi sempre più resiliente, più affamato e mi fa desiderare ancora di più di diventare il giocatore che voglio essere. Non vedo l'ora di tornare in campo nel 2026 e competere di nuovo".

