Alis, Arnoldi (HW Style): “Essenziale per lo sviluppo sostenibile dell’economia italiana”

(Adnkronos) – "L’Assemblea Generale di Alis è fondamentale per fare il punto sull’anno appena concluso e prepararsi alle sfide future. Alis gioca un ruolo chiave nello sviluppo dell’economia italiana, soprattutto nei settori della riqualificazione dei centri logistici, dei porti e degli interporti. Per un’azienda come la nostra, che opera nella realizzazione di parchi e nella rigenerazione urbana, essere presenti significa contribuire a rendere questi spazi più sostenibili, più efficienti e meno impattanti dal punto di vista ambientale". Lo ha dichiarato Giulio Arnoldi, amministratore di HW Style, a margine dell’Assemblea Generale Alis presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)