Volandri: “Sinner ci ha fatto i complimenti per la Davis”. Poi ‘svela’ il consiglio di Jannik

(Adnkronos) –

Jannik Sinner non dimentica la sua Italia e festeggia (a distanza) la Coppa Davis, con tanto di complimenti a Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e gli azzurri protagonisti dello storico tris. A raccontarlo è il capitano dell'Italia Filippo Volandri, ospite a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1: "Nella chat che abbiamo noi della Davis ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi ‘fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati a giocatori'". Volandri guarda già avanti e risponde così sulle possibilità dell'Italia di fare il poker nel 2026: "Noi vorremmo tanto, si gioca in Italia e questo ci dà una marcia in più, ci proveremo ad ogni modo".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)