Incidente stradale mortale lungo la strada statale 114 Orientale Sicula dove, all’altezza del bivio per Aci Castello nel Catanese, a perdere la vita e’ stata una donna di 63 anni. Da una prima ricostruzione, la vittima stava camminando a piedi quando e’ stata travolta da un’auto, un’utilitaria e sbalzata a diversi metri di distanza lungo la carreggiata in direzione del borgo marinaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Aci Castello che hanno proceduto con i rilievi, regolato la viabilita’ e chiuso temporaneamente la strada. Non e’ escluso che la causa dell’incidente sia da ricondursi alla velocita’ sostenuta mantenuta dall’auto.
Viene travolta da un’auto nel Catanese, muore donna di 63 anni
Sab, 01/11/2025 - 10:40
Condividi su: