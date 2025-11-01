Viene travolta da un’auto nel Catanese, muore donna di 63 anni

Incidente stradale mortale lungo la strada statale 114 Orientale Sicula dove, all’altezza del bivio per Aci Castello nel Catanese, a perdere la vita e’ stata una donna di 63 anni. Da una prima ricostruzione, la vittima stava camminando a piedi quando e’ stata travolta da un’auto, un’utilitaria e sbalzata a diversi metri di distanza lungo la carreggiata in direzione del borgo marinaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Aci Castello che hanno proceduto con i rilievi, regolato la viabilita’ e chiuso temporaneamente la strada. Non e’ escluso che la causa dell’incidente sia da ricondursi alla velocita’ sostenuta mantenuta dall’auto.