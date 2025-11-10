Salute

“Vediamoci Chiaro”: al via gli screening visivi nelle scuole medie di Caltanissetta. Un progetto dell’Istituto “Galilei – Di Rocco” che unisce formazione, salute e solidarietà

Lun, 10/11/2025

CALTANISSETTA – Prende ufficialmente il via il progetto “Vediamoci Chiaro – FSL/Orientamento”, promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “G. Galilei – A. Di Rocco” di Caltanissetta.
Un’iniziativa che coniuga formazione, salute e solidarietà, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza della prevenzione visiva.

La prima tappa del progetto si è svolta presso la scuola media “Rosso di San Secondo” di Caltanissetta, dove gli studenti hanno potuto usufruire gratuitamente di uno screening visivo condotto da esperti e dagli studenti dell’indirizzo ottico dello stesso istituto.
Un’occasione concreta per unire l’apprendimento pratico dei ragazzi a un servizio utile per la comunità.

Il progetto “Vediamoci Chiaro” nasce con l’intento di favorire l’orientamento scolastico e professionale degli alunni delle scuole medie, mostrando loro da vicino le competenze e le attività legate al mondo dell’ottica e dell’assistenza visiva.
Allo stesso tempo, rappresenta un prezioso intervento di prevenzione sanitaria, capace di individuare precocemente eventuali difficoltà visive che possono incidere sul rendimento scolastico e sul benessere quotidiano dei giovani studenti.

Dopo la prima tappa, le attività proseguiranno coinvolgendo altri istituti del territorio, in un percorso itinerante che mira a diffondere il messaggio di una scuola attenta alla salute, al territorio e al futuro dei ragazzi.

L’Istituto “G. Galilei – A. Di Rocco” conferma così il proprio ruolo di punto di riferimento per la formazione tecnica e professionale a Caltanissetta, dimostrando che educare significa anche prendersi cura.

“Vediamoci Chiaro”: perché il futuro si costruisce guardandolo… con occhi nuovi.

