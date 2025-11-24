Udine, trovati due cadaveri in avanzato stato di decomposizione in un casolare abbandonato

(Adnkronos) – Due cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati oggi verso mezzogiorno in un casolare abbandonato di via Bariglaria, a Udine. Si tratta di due adulti, deceduti da molto tempo. Secondo fonti della questura di Udine che sta conducendo le indagini è probabile che i due uomini avessero occupato l'immobile inutilizzato usandolo come loro rifugio. Oltre alla Squadra mobile, sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del Sores Fvg per la constatazione di decesso. A segnalare la presenza dei corpi alle forze dell'ordine sarebbero stati alcuni passanti che abitano in zona. Al momento le cause del decesso sono ancora al vaglio degli inquirenti e del medico legale.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)