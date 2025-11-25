Salute

Superenalotto martedì 25 novembre, estratta la combinazione vincente

Mar, 25/11/2025

(Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, martedì 25 novembre, del Superenalotto: 18, 20, 21, 23, 40, 43. Numero Jolly: 52. Numero SuperStar: 10. Nessun '6' né '5+1'. Centrati invece sette '5' che vincono ciascuno 23.710,72 euro.  
Il jackpot per il prossimo concorso sale a 83.200.000 euro. 
