Sicilia, Schifani riceve a Palazzo d’Orleans il neo rettore dell’Università di Catania Enrico Foti

Lun, 03/11/2025 - 12:55

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto stamattina a Palazzo d’Orléans il neo rettore dell’Università degli studi di Catania Enrico Foti, in carica dal 15 settembre scorso.
Nel corso dell’incontro, durato oltre mezz’ora, il presidente Schifani ha ribadito l’importanza di proseguire nel rapporto di sinergia tra il governo regionale e gli atenei dell’isola. Il presidente, nell’augurare al professore Foti buon lavoro, gli ha donato un crest della Regione Siciliana.

