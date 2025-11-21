Sicilia. Finanziaria, Figuccia: “Stabilizzare i lavoratori della meccanizzazione dell’Esa”

Palermo – “Grazie all’impegno del governo, nella Finanziaria punteremo alla stabilizzazione di circa 250 lavoratori della meccanizzazione dell’Ente sviluppo agricolo, i cosiddetti trattoristi. Una misura da noi tanto auspicata”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars. “Si tratta di lavoratori che si occupano di pulizia e sistemazione delle strade di accesso ai fondi agricoli, della cura del verde pubblico tramite convenzioni con i Comuni, della pulizia e del ripristino dei corsi d’acqua, con progetti finanziati dall’autorità di bacino – spiega -. Dopo più di quarant’anni di precariato ci auguriamo che con questa manovra, grazie alla sensibilità politica di tutto il Parlamento siciliano, si arrivi a rendere continuativo e costante il supporto di questi lavoratori”.

“Buone notizie per i 300 lavoratori dei Consorzi di bonifica, che dal primo dicembre verranno stabilizzati. Un risultato importante che, grazie all’assessore Luca Sammartino, garantirà servizi migliori alle imprese agricole e concretezza ai lavoratori e alle loro famiglie”.