Sicilia. Assessorato Funzione pubblica, Carmen Madonia nominata da Schifani capo di gabinetto

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, assumendo la delega ad interim dell’assessorato regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie locali, ha nominato capo di gabinetto Carmen Madonia.

Nei ranghi dell’amministrazione regionale dal 1993, Madonia ha già rivestito il ruolo di capo di gabinetto del presidente della Regione e di assessori regionali. Per cinque anni è stata anche dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione pubblica.