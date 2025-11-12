Salute

Redazione 3

Sicilia. Assessorato Funzione pubblica, Carmen Madonia nominata da Schifani capo di gabinetto

Mer, 12/11/2025 - 08:51

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, assumendo la delega ad interim dell’assessorato regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie locali, ha nominato capo di gabinetto Carmen Madonia.
Nei ranghi dell’amministrazione regionale dal 1993, Madonia ha già rivestito il ruolo di capo di gabinetto del presidente della Regione e di assessori regionali. Per cinque anni è stata anche dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione pubblica.

