Sicilia. Appalti pilotati, Romano: “Su di me una canea”

‘C’è qualcosa che non funziona nella giustizia. Quello che è avvenuto in questi giorni è una sentenza di condanna irrevocabile”. Lo ha detto Saverio Romano, leader di Noi moderati arrivando al tribunale dì Palermo dove a breve sarà interrogato dal GIP nell’ambito della Inchiesta sugli appalti pilotati che coinvolge anche Salvatore Cuffaro. La procura ha chiesto gli arresti domiciliari per Romano e Cuffaro e altre sedici persone. ”Avete visto la canea che si è abbattuta nei miei confronti- dice – il magistrato fa il suo lavoro. Questa è una legge che prevede il disvelamento di alcuni fatti. Io ancora stento a capire l’episodio che mi viene contestato. Ciò che è avvenuto sui social e sui giornali sembra il tema di un fatto che ha poco a che vedere con l’accertamento della verità”. Ribadisce che a suo avviso ”è iniziata la campagna referendaria per la riforma della giustizia”. ”Io mi sono molto esposto per cambiare un sistema come quello attuale – spiega- secondo voi è normale che il mondo intero sappia di contestazioni che riguardano una persona. Non dovevano essere blindate le attività investigative? Mi pare ci sia qualcosa che non funzioni in Italia nella giustizia”. (Adnkronos)