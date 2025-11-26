Sequestrati 1,6 mln di euro all’ex Rettore dell’Università di Messina

Sequestrato denaro per oltre un milione e seicentomila euro all’ex rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale, è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Messina. L’indagine ha consentito di svelare un sofisticato meccanismo, attraverso il quale l’ex rettore si sarebbe appropriato, indebitamente, di fondi destinati alla ricerca scientifica dell’Università. Al momento vengono contestate plurime ipotesi di peculato: Cuzzocrea, infatti, in qualità di pubblico ufficiale e responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca affidati da enti privati o finanziati da enti pubblici al dipartimento ChiBioFaram dell’Ateneo, “si sarebbe appropriato di ingenti somme di denaro utilizzando, a fini di rimborso spese, documentazione contabile artefatta – ricostruiscono le fiamme gialle -, gonfiata o non inerente ai medesimi progetti di ricerca scientifica formalmente condotti nel quadriennio 2019-2023”. La procura di Messina, inoltre, ha poi sequestrato, con un provvedimento separato adottato preventivamente in via d’urgenza, oltre 860.000 euro, “con riferimento a ulteriori somme di denaro di cui lo stesso ex rettore si sarebbe appropriato, in ragione del proprio ufficio, avendo distratto a vantaggio di un’azienda agricola a lui riferibile, beni e servizi, in realtà destinati all’Università, ed acquisiti con procedure di affidamento diretto gestite dall’Ateneo”. Anche in relazione a questo sequestro, sono state contestate svariate ipotesi di peculato.