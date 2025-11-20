“Presi all’Amo”, il format tv sulla Sicilia del mare raccontata da Alessandro Cecchi Paone sarà presentato il 22 novembre ad Acitrezza

Il mondo della pesca siciliana e le trasformazioni che stanno interessando il Mediterraneo diventa protagonista di un nuovo format tv in cinque puntate, attraverso il racconto di Alessandro Cecchi Paone. Si tratta di una produzione dal titolo “Presi all’Amo”, promossa dal dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana e finanziata dal Pn Feampa 2021-2027. Il progetto sarà presentato sabato 22 novembre alle 9.30 a Villa Fortuna di Acitrezza (Aci Castello), in provincia di Catania, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.



“Presi all’Amo” è più di una semplice serie televisiva, si tratta infatti di un viaggio attraverso le marinerie dell’isola: dalle grandi flotte di Mazara del Vallo ai porti storici di Sciacca, dai borghi marinari di Santa Flavia, Porticello e Aspra alla riviera Jonica, luogo simbolo della pesca siciliana, in cui la cultura del mare, i saperi dei pescatori e l’identità delle comunità costiere si tramandano da generazioni, fino alla complessa biodiversità dello Stretto di Messina, senza dimenticare Marzamemi e Scoglitti. Grazie alla presenza di Alessandro Cecchi Paone, il format intreccia ricerca scientifica, testimonianze dei pescatori, cultura del pescato e storie di identità marinara.

Le puntate saranno trasmesse il 6,7,13,14 e 20 dicembre, alle ore 20 sul canale Marco Polo – Travel tv, con replica nel giorno successivo alla messa in onda. La serie sarà visibile anche online sul sito Presiallamo.it.Durante l’evento del 22 novembre sarà proiettata un’anteprima esclusiva, presentata dal produttore della Image Factory, Stefano Ribaldi, e dal regista Antonio Messina, che accompagneranno il pubblico alla scoperta dello stile visivo e dell’impianto narrativo del progetto. Accanto alla presentazione del format, l’incontro offrirà un momento di approfondimento sui cambiamenti in atto nel Mediterraneo.

L’assessore Sammartino illustrerà le linee strategiche della Regione per accompagnare la pesca siciliana verso modelli più innovativi e sostenibili, rafforzando la competitività delle imprese e valorizzando il pescato locale. La presidente del Gal Pesca Riviera Jonica Etnea, Eleonora Contarino, e il direttore Antonio Celona presenti all’iniziativa, interverranno sui temi legati all’evoluzione delle specie marine, alla diffusione del tonnetto striato e alle nuove prospettive per la piccola pesca costiera: un settore che oggi può trovare nelle specie emergenti e sostenibili nuove opportunità di mercato e di equilibrio ambientale. Alla giornata prenderà parte anche il direttore generale del dipartimento della Pesca mediterranea, Giovanni Cucchiara. Nel corso della giornata verrà inoltre consegnato un riconoscimento speciale al Cantiere Rodolico di Acitrezza, storica eccellenza dell’isola e custode dell’antica arte dei maestri d’ascia, tra le più importanti realtà impegnate a preservare il patrimonio culturale del mare siciliano e a trasmetterne i valori alle nuove generazioni.

