Picchia la moglie davanti ai figli, arrestato 40enne

Un catanese di 40 anni che nel giro di poche ore avrebbe aggredito la moglie due volte è stato arrestato dalla polizia. A chiedere l’intervento dei poliziotti è stata la stessa vittima che, per sfuggire alla violenza del marito, si sarebbe rifugiata a casa della madre mettendo al riparo i due figli piccoli. Agli agenti della sala operativa che hanno raccolto la sua telefonata, la donna, in lacrime, ha raccontato di essere stata appena malmenata dal marito e di temere per l’incolumità sua e dei figli. Una volta giunti nell’abitazione della madre della vittima, nel quartiere San Giorgio, gli agenti hanno trovato la donna con svariate ferite alle braccia e al volto. Agli agenti la vittima ha raccontato di essere stata colpita dal marito con diversi calci in tutto il corpo. L’uomo avrebbe continuato ad inveire contro di lei, sputandole in faccia. In un attimo di distrazione del 40enne, però, la vittima sarebbe riuscita a spostarsi di stanza e a far uscire di casa i figli piccoli in modo da affidarli alla madre e metterli in sicurezza. A quel punto l’uomo sarebbe tornato nella stanza afferrando ancora la moglie e continuando ad aggredirla. A questo punto alcuni parenti che abitano al piano superiore sono intervenuti facendo fuggire la donna, che poi è stata accompagnata in ospedale. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione della coppia, trovando l’uomo che, pur visibilmente nervoso, ha cercato di minimizzare quanto accaduto. Il 40enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: ora si trova ai domiciliari.