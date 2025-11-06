Palermo. Il capolavoro di Michelangelo “Cristo Risorto Portacroce Giustinani” sarà esposto a Palazzo Reale

Sarà esposto negli appartamenti reali di Palazzo dei Normanni di Palermo il capolavoro di Michelangelo ‘Cristo Risorto Portacroce Giustinani’, opera dell’arte rinascimentale nota anche per le singolari vicende a cui la scultura è andata incontro nel tempo. La statua presenta una venatura nera sul volto che indusse in un primo tempo Michelangelo a non completare l’opera. Il ‘Cristo’ sarà mostrato in anteprima alla stampa martedì 11 novembre e dal 13 novembre sarà fruibile per i visitatori. Parteciperanno: il presidente della Fondazione Federico II Gaetano Galvagno; Antonella Razete, direttore generale facente funzioni della Fondazione Federico II; Duverly Berckus Goma, priore conventuale del monastero San Vincenzo; Gabriele Accornero, manager culturale; Pierluigi Carofano, storico dell’arte. L’esposizione è curata dalla Fondazione Federico II in collaborazione, tra gli altri, con l’Assemblea regionale siciliana.