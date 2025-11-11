Nassiriya, all’ARS omaggio ai caduti. Galvagno: “Riconoscenza doverosa”

L’Assemblea regionale siciliana ha ricordato i caduti nella strage di Nassiriya del 12 novembre 2003 con una cerimonia commemorativa nel cortile Maqueda di Palazzo Reale. A rendere omaggio ai 19 caduti di Nassiriya il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, il generale Ubaldo Del Monaco, comandante della legione carabinieri Sicilia, il comandante militare dell’Esercito in Sicilia, generale Francesco Principe. Durante la cerimonia è stata deposta una corona di alloro ai piedi della lapide che ricorda, in particolare, il sacrificio dei militari siciliani Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Emanuele Ferraro, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Horacio Majorana e Alfio Ragazzi. “A 22 anni da quella tragedia che scosse tutta la nazione, è doveroso rinnovare la nostra riconoscenza nei confronti di quanti hanno servito l’Italia con coraggio, dedizione e senso del dovere difendendo la pace fino all’estremo sacrificio”, ha affermato Galvagno.