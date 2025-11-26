Mozione sfiducia a Schifani, 5 ore per interventi e voto

Tre ore per gli interventi dei deputati di opposizione e due ore per quelli di maggioranza, la replica del governatore e per le operazioni di voto. In totale dunque cinque ore è il tempo contingentato stabilito dalla conferenza dei capigruppo dell’Ars per la discussione della mozione di sfiducia al presidente della Regione Renato Schifani, nella seduta parlamentare del 2 dicembre, a partire dalle 14. A darne comunicazione stamani durante la seduta straordinaria dell’aula è stato il vice presidente dell’Ars, Nuccio Di Paola. La mozione di sfiducia è stata depositata dalle opposizioni e firmata da 23 deputati di Pd, M5s e Controcorrente. (ANSA)