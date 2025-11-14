Missione Speranza e Carità, Schifani: «Pronti a verificare nuovi interventi di sostegno»

«Siamo pienamente consapevoli della gravità della situazione che coinvolge la Missione Speranza e Carità, una realtà che da decenni rappresenta un presidio essenziale di solidarietà per centinaia di persone in difficoltà. La Regione verificherà con attenzione, e nel più breve tempo possibile, quali ulteriori interventi siano attuabili per sostenere la Missione in questa fase così delicata, contribuendo a coprire i debiti della struttura e riconoscendone il ruolo insostituibile nel tessuto sociale della città». Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani.

«La Missione – prosegue – rappresenta un punto di riferimento per chi non ha nulla, e per questo ritengo indispensabile avviare la costituzione di un tavolo di lavoro operativo che veda coinvolti Regione, Prefettura, Comune di Palermo e Curia. È necessario individuare insieme una soluzione stabile e definitiva per garantirne il sostentamento ed evitare che situazioni di emergenza come questa si ripresentino periodicamente. Il modo migliore per onorare la memoria di Biagio Conte è agire concretamente, assicurando continuità alla sua opera di accoglienza, carità e umanità».