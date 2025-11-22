Legambiente Caltanissetta, il 23 novembre la Festa dell’Albero: mostra e libero scambio di piante, semi e talee

Domenica 23 novembre, a partire dalle 10:30, il Centro di Educazione Ambientale “C.E.A. Lina e Francesco Librizzi” (c.da Cozzo di Naro) di Legambiente Caltanissetta, si trasformerà in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione. Nella mattinata è previsto anche la realizzazione di un laboratorio esperienziale sulla tecnica di moltiplicazione per talea. La Festa dell’Albero è un’occasione per celebrare la natura e la comunità: un invito aperto a chiunque voglia portare con sé piantine, semi o talee da scambiare liberamente.

Ciascun partecipante potrà anche adottare gratuitamente un piccolo alberello tra le seguenti tipologie messe a disposizione dall’Azienda delle Foreste Demaniali di Caltanissetta (Querce, Ginestre, Mirti, Allori, Oleandri, Tuje, Pitosfori, Bagolari, Carrubi, Falso pepe, Cipressi, Mandorli, Rosmarino, Salvia, Aloe, Melograni) da piantumare e curare nel proprio giardino. Seguirà una piccola degustazione di prodotti tipici del nostro territorio. Le attività al C.E.A. saranno coordinate da: Valeria Tumminelli – Presidente di Legambiente Caltanissetta; Amedeo Falci – Naturalista siciliano; Lucia Termini – Curatrice del Giardino botanico Brassica tineoi di Caltanissetta. Vi aspettiamo numerosi per un gesto semplice, ma capace di lasciare radici profonde nel futuro.