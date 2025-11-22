Salute

Legambiente Caltanissetta, il 23 novembre la Festa dell’Albero: mostra e libero scambio di piante, semi e talee

Redazione 3

Legambiente Caltanissetta, il 23 novembre la Festa dell’Albero: mostra e libero scambio di piante, semi e talee

Sab, 22/11/2025 - 13:28

Condividi su:

Domenica 23 novembre, a partire dalle 10:30, il Centro di Educazione Ambientale “C.E.A. Lina e Francesco Librizzi” (c.da Cozzo di Naro) di Legambiente Caltanissetta, si trasformerà in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione. Nella mattinata è previsto anche la realizzazione di un laboratorio esperienziale sulla tecnica di moltiplicazione per talea. La Festa dell’Albero è un’occasione per celebrare la natura e la comunità: un invito aperto a chiunque voglia portare con sé piantine, semi o talee da scambiare liberamente.

Ciascun partecipante potrà anche adottare gratuitamente un piccolo alberello tra le seguenti tipologie messe a disposizione dall’Azienda delle Foreste Demaniali di Caltanissetta (Querce, Ginestre, Mirti, Allori, Oleandri, Tuje, Pitosfori, Bagolari, Carrubi, Falso pepe, Cipressi, Mandorli, Rosmarino, Salvia, Aloe, Melograni) da piantumare e curare nel proprio giardino. Seguirà una piccola degustazione di prodotti tipici del nostro territorio. Le attività al C.E.A. saranno coordinate da: Valeria Tumminelli – Presidente di Legambiente Caltanissetta; Amedeo Falci – Naturalista siciliano; Lucia Termini – Curatrice del Giardino botanico Brassica tineoi di Caltanissetta. Vi aspettiamo numerosi per un gesto semplice, ma capace di lasciare radici profonde nel futuro.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta