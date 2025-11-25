Il premio sull’ambiente autoattribuitosi da Schifani, Antonio De Luca (M5S):”Quanto ci costa questa trovata ridicola?”

Palermo. “Qualcuno dica a Schifani che un metodo per conquistarsi la benevolenza dei siciliani c’è: fare cose utili come, per esempio, abbattere le liste d’attesa e non autoattribuirsi premi farlocchi come ha recentemente fatto per mano della sua assessora all’Ambiente che, guarda le coincidenze, non ha dimenticato di premiare pure i suoi colleghi di partito Ignazio La Russa e Gaetano Galvagno”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Se non siamo al ridicolo – dice De Luca – poco ci manca. Per giunta, tutta questa messinscena ha pure un costo per i siciliani: vogliamo conoscere tutti i dettagli e lo faremo con un’interrogazione e un accesso agli atti che presenteremo in questi giorni. Qui ci sono spese per la pubblicità sui media, per il teatro, per le grafiche, per l’organizzazione… Poche o molte, poco importa. Per l’autocelebrazione bastano e avanzano le conferenze stampa fasulle (memorabile quella in cui fu comunicato l’azzeramento delle liste d’attesa) o le dichiarazioni assurde che parlano di una Sicilia che sta vivendo un momento d’oro, ma farlo pure a pagamento, con i soldi dei siciliani è veramente troppo”.