Frane, al via i lavori di consolidamento del centro abitato di Librizzi

Aggiudicati i lavori di messa in sicurezza della periferia di Librizzi, nel Messinese. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che ha al suo vertice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, interviene sulla zona sud-est per eliminare le criticità e per restituire la piena fruibilità di un versante con la più alta classificazione di rischio. Un’estesa porzione di territorio interessata negli ultimi anni da una serie di movimenti franosi che ne hanno compromesso la stabilità. Gli uffici diretti da Sergio Tumminello hanno ultimato le procedure per l’affidamento dei lavori che saranno eseguiti dalla Malfitano Srl di Gioiosa Marea in ragione di un ribasso pari al 32,1 per cento e per un importo di 2,2 milioni di euro.

L’intervento interessa un’area del centro abitato resa instabile da una serie di smottamenti del terreno che hanno provocato danni importanti a edifici e infrastrutture pubbliche e profonde lesioni sul manto stradale delle principali arterie viarie. Tra queste, la strada provinciale 126 che oggi si presenta danneggiata in diversi tratti, tra l’accesso al paese e contrada Petrolo, situata a valle.

Le misure tecniche individuate dal progetto prevedono la demolizione dei muri che delimitano la strada e che risultano gravemente lesionati e il rifacimento in cemento armato con fondazione profonda su pali al chilometro 2+800 per una lunghezza complessiva di settanta metri. Si procederà quindi con il ripristino e la sistemazione della sede viaria e con la risagomatura del versante a monte mediante terrazzamenti in gabbionate e con una serie di paratie di pali.